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المحافظ لملس يصدر قراراً هام بشان منطقة بئر احمد بعدن - أخبار كلمتك

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المحافظ لملس يصدر قراراً هام بشان منطقة بئر احمد بعدن - أخبار كلمتك

المحافظ لملس يصدر قراراً هام بشان منطقة بئر احمد بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:35 مساءً - المحافظ لملس يصدر قراراً بتشكيل لجنة لتصحيح المخططات العشوائية بمنطقة بئر أحمد بمديرية البريقة
الثلاثاء - 26 نوفمبر 2024 - 05:07 م بتوقيت عدن

عدن (عدن الغد) خاص:
أصدر محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، يوم الأحد الماضي، أمر إداري رقم (15) لعام 2024م بشأن تشكيل لجنة لتصحيح المخططات العشوائية بمنطقة بئر أحمد بمديرية البريقة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة.

وفي مذكرة رسمية – تحصلت صحيفة (عدن الغد) على نسخة منها-، من مكتب محافظ عدن لملس، فإن اللجنة ستقوم بإعداد تصور لمخطط أولي للأحياء الشعبية في منطقة بئر أحمد م/ البريقة بالتنسيق والتشاور مع مكتب التخطيط الحضري م/ عدن.

وبحسب من أشارت إليه المذكرة، فإن اللجنة ستقوم برفع تقريرها مشفوعاً بكشوفات أسماء المواطنين المنتفعين بالمباني والأراضي الممسوحة من قبل اللجنة.

وجاء في المذكرة:

أمر إداري رقم (15) لعام 2024م بشأن تشكيل لجنة لتصحيح المخططات العشوائية بمنطقة بئر أحمد بمديرية البريقة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة.

بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن صالح المحرمي الموجهة إلينا بتاريخ 31 أكتوبر 2024م بشأن تصحيح المخططات العرفية في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون لتسهيل إجراءات المواطنين.

تشكيل لجنة من الأخوة الآتية أسمائهم:

1- مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط الحضري م/ عدن - رئيساً

2- مدير عام مديرية البريقة - عضواً

3- مندوب من مكتب الأشغال العامة والطرق - عضواً

4- مندوب من وحدة حماية الأراضي - عضواً

5- ممثل من الشؤون القانونية ديوان المحافظة - عضواً

6- عبدالله علوي العولقي – استشاري - عضواً

يبدأ عمل اللجنة من تاريخ 25 نوفمبر 2024م.

تقوم اللجنة بإعداد تصور لمخطط أولي للأحياء الشعبية في منطقة بئر أحمد م/ البريقة بالتنسيق والتشاور مع مكتب التخطيط الحضري م/ عدن.

تقوم اللجنة برفع تقريرها مشفوعاً بكشوفات أسماء المواطنين المنتفعين بالمباني والأراضي الممسوحة من قبل اللجنة.

صدر بديوان عام وزير الدولة محافظ العاصمة عدن يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024م.

أحمد حامد لملس

وزير الدولة

محافظ العاصمة عدن

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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