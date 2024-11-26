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أفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي في ستاد أبيدجان (صور) - أخبار كلمتك

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أفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي في ستاد أبيدجان (صور) - أخبار كلمتك

أفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي في ستاد أبيدجان (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - سجل محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في مرمى فريق ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 21 مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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وسجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الأول للأهلي بالدقيقة 14

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري 

وجاء تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان مكون من: 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم  ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

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ويجلس على دكة البدلاء الأهلي أمام استاد أبيدجان كل من: عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

 

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، مخلوف 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.   

واستبعد السويسري مارسيل كولد مدرب الأهلي كل من: يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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