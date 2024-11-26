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محاضرة بالفيديو لـ رجال سلة الأهلي قبل خوض المران الأول بالبحرين - أخبار كلمتك

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محاضرة بالفيديو لـ رجال سلة الأهلي قبل خوض المران الأول بالبحرين - أخبار كلمتك

محاضرة بالفيديو لـ رجال سلة الأهلي قبل خوض المران الأول بالبحرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - عقد أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو للاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك لخوض المران الأول له بالبحرين، استعدادًا لخوض منافسات بطولتي كأس السوبر المصري والسوبر البحريني.

وحرص أوجستي خلال المحاضرة على توضيح أبرز النقاط الهامة للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري، والتركيز على أبرز نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

ويلتقي «رجال سلة الأهلي» في مباراة كأس السوبر المصري أمام الاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر الجاري، وعلى الجهة المقابلة يلتقي فريقا الأهلي والمنامة البحريني في لقاء كأس السوبر البحريني، على أن يتقابل الفريقان الفائزان من المباراتين في بطولة كأس السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر.

قائمة رجال سلة الأهلي للمشاركة في السوبر 

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» المشاركة في بطولة كأس السوبر 14 لاعبًا، وهم كل من: عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا للفريق، ووليد الخراط إداري الفريق، ومحمد جاد راغب طبيب الفريق، وأحمد حسن عبده إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني، ومحمد عيسى إخصائي التدليك، وعلاء لطفي إخصائي إحصاء، وطارق الحسيني المعد البدني، وشهاب كمال إخصائي التغذية، وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات والمعاونة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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