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الهلال يتعادل مع السد القطري في مباراة مثيرة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

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الهلال يتعادل مع السد القطري في مباراة مثيرة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

الهلال يتعادل مع السد القطري في مباراة مثيرة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:38 مساءً -  تعادل فريق الهلال السعودي أمام السد القطري بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز علي البليهي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وتعادل باولو اوتافيو للسد في الدقيقة 71.

 

تشكيل الهلال السعودي أمام السد 

بونو كوليبالي - البليهي - تمبكتي - لودي - كانسيلو ناصر الدوسري - محمد كنو - سالم الدوسري ليوناردو - ميتروفيتش.

وبهذا التعادل يتصدر الهلال السعودي المجموعة برصيد 12 نقطة ويأتي بالمركز الثاني أهلي جدة  بنفس الرصيد 12 نقطة.

بينما يتواجد النصر بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط ويحتل  السد المركز الأخير بالمجموعة برصيد 8 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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