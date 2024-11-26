الهلال يتعادل مع السد القطري في مباراة مثيرة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - تعادل فريق الهلال السعودي أمام السد القطري بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز علي البليهي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وتعادل باولو اوتافيو للسد في الدقيقة 71.

تشكيل الهلال السعودي أمام السد

بونو كوليبالي - البليهي - تمبكتي - لودي - كانسيلو ناصر الدوسري - محمد كنو - سالم الدوسري ليوناردو - ميتروفيتش.

وبهذا التعادل يتصدر الهلال السعودي المجموعة برصيد 12 نقطة ويأتي بالمركز الثاني أهلي جدة بنفس الرصيد 12 نقطة.

بينما يتواجد النصر بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط ويحتل السد المركز الأخير بالمجموعة برصيد 8 نقاط.

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