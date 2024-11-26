شركة النفط تعلن تعرضها لتقطعات مسلحة ادت لمنع وصول البنزين - أخبار كلمتك

أصدرت شركة النفط بساحل حضرموت بيان توضيحي أشارت فيه الى ان التقطعات المُسلّحة على طول ساحل حضرموت قد تسببت بمنع وصول ناقلات البترول المحسن القادمة من مأرب إلى المحافظة

وجاء في نص البيان التوضيحي :

تودّ شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت أن توضح لجميع أبناء المحافظة الأعزاء بشأن الوضع الحالي المتعلق بتوفير مادة البترول للسوق المحلي، فكما يعلم الأخوة المواطنون بأنه يوجد بالسوق المحلي نوعان من مادة البترول وهي (البترول الممتاز 90)، و (البترول المُحسّن) الوارد من مأرب.

إلا أنه وفي الآونة الأخيرة لم تتمكن ناقلات البترول المحسن القادمة من مأرب من الوصول إلى المحافظة نتيجة للتقطعات من قِبل المجاميع المُسلّحة المتمركزة على الطريق الواصلة إلى ساحل حضرموت، مما أدى لعدم وصول هذه الكميات وحصول عجز في السوق المحليّ من هذه المادة.

وقد وصل الأمر بهذه المجاميع إلى تعرُّض الناقلات التي حاولت المرور من نقاط التقطعات إلى إطلاق نار مباشر وتوقيفها بقوة السلاح.

لذا وحرصاً منا على تجنُّب حصول اختناقات بسبب عجز ناقلات البترول المُحسّن عن الوصول إلى المحافظة، ولضمان حصول المواطن على احتياجه من مادة البترول خلال هذه الأزمة، فقد اضطررنا إلى توفير كمية إضافية من (البترول الممتاز 90) وبنفس السعر السابق، وذلك لتغطية كامل السوق - بشكل مؤقت - لحين حل الإشكاليات الحاصلة بالطرقات وتوفير مادة البترول المُحسَّن.

لذلك نهيب بالمواطنين تفهّم الوضع الحالي، ونؤكد لهم أن شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع السلطة المحلية لحل تلك الإشكالية.

صادر عن:

شـركة النـفـط اليـمنيـة

فرع ساحل حضرموت.