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برشلونة يتخذ خطوات حاسمة لتحصين بيدري - أخبار كلمتك

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برشلونة يتخذ خطوات حاسمة لتحصين بيدري - أخبار كلمتك

برشلونة يتخذ خطوات حاسمة لتحصين بيدري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:47 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بدأ السعي نحو خطوة جديدة تجاه تحصين  بيدري، نجم الفريق، بعقد جديد خلال الموسم الحالي.

ويرتبط بيدري بعقد مع نادي برشلونة حتى صيف 2026، لكن إدارة النادي تسعى لحسم مستقبله مبكرًا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يرغب برشلونة في تسريع إجراءات تجديد بيدري، وهناك تفاؤل من الطرفين بشأن التوصل إلى اتفاق قريبًا.


وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر عقد اجتماع جديد بين برشلونة وممثلي بيدري، اليوم الثلاثاء، لتسريع الاتفاقية.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الإدارة الرياضية في برشلونة، بقيادة ديكو، مع وكيل بيدري لمواصلة التقدم في المفاوضات بشأن عرض التجديد.

وبدأت الاتصالات الأولى لتحسين عقد اللاعب منذ أبريل، وتتمثل فكرة النادي في توثيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.

وتبقى بعض الجوانب بحاجة إلى تحديد في العقد الجديد، مثل مدة العقد، التي قد تمتد حتى عام 2029 أو 2030.

برشلونة يستضيف  ستاد بريست الفرنسي

وعلي صعيد متصل يستضيف برشلونة نظيره ستاد بريست الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الفريق الكتالوني ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي.


وتأكد غياب الشاب لامين يامال عن المشاركة، حيث لم يتواجد في تدريبات البلوجرانا بالأمس.

ويعاني يامال من إصابة في كاحل القدم اليمنى، وغاب عن آخر مباراتين في الليجا أمام ريال سوسيداد وسيلتا فيجو.


وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الضوء على التشكيل المتوقع لبرشلونة.

وجاء تشكيل البلوجرانا لمباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: هيكتور فورت - إينيجو مارتينيز - باو كوبارسي - وكوندي.

الوسط: بيدري - كاسادو - فيرمين لوبيز.

الهجوم: رافينيا - أولمو - ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما ستاد بريست في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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