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أرقامه التهديفية مذهلة، خطة برشلونة لضم رونالدو الجديد - أخبار كلمتك

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أرقامه التهديفية مذهلة، خطة برشلونة لضم رونالدو الجديد - أخبار كلمتك

أرقامه التهديفية مذهلة، خطة برشلونة لضم رونالدو الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:47 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يواجه تحديًا استراتيجيًّا في محاولته لتأمين توقيع السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتينج لشبونة، الملقب بـ رونالدو الجديد الذي لفت الأنظار في أوروبا بأرقامه التهديفية المذهلة.


 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يخطط برشلونة لاستمرار روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق حتى صيف 2026، لا سيما أنه ما زال الهداف الرئيسي للبارسا هذا الموسم.


وأشارت الصحيفة إلى أن رغم استمرار ليفا لموسم آخر، يريد الفريق الكتالوني تأمين بديله المستقبلي في الصيف المقبل.

وأوضحت أن البلوجرانا يخطط للتعاقد مع جيوكيريس في الصيف المقبل نظير 70 مليون يورو، مع تركه معارا في لشبونة لموسم آخر للحفاظ على مشاركته باستمرار في المباريات.

أرقام رونالدو الجديد

ويتمتع المهاجم السويدي بالقوة والمرونة، كما أثبت أنه أحد أكثر اللاعبين فعالية في البرتغال وأوروبا، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 4 أهداف في 19 مباراة فقط هذا الموسم.

ومع ذلك، تبدو الصفقة معقدة، حيث إن البارسا ليس النادي الوحيد المهتم باللاعب، كما أن جيوكيريس قد لا يكون راغبًا في البقاء عامًا إضافيًّا في لشبونة، خصوصا أنه سيكمل عامه الـ27 في يونيو المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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