«تيودور بلهارس» يحتفل بتخريج الدفعة الرابعة لـ «المعهد الفني للتمريض» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - أكد مدير معهد تيودور بلهارس الدكتور محمد شميس، دور المعهد الفني للتمريض الحيوي في تزويد القطاع الصحي بكفاءات مهنية مُدربة ومُؤهلة.

جاء ذلك خلال تنظيم معهد تيودور بلهارس حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد الفني للتمريض، وذلك ضمن توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بربط سوق العمل بخريجين على درجة عالية من الكفاءة، بما يخدم متطلبات العمل ومؤهلين علميا.

واستعرض مدير المعهد الدكتور محمد شميس، خلال الحفل، مسيرة معهد التمريض منذ تأسيسه عام 2019.

ووجه نصائح ملهمة للخريجات، مؤكدا أهمية تمثيل المعهد بشكل مشرف في سوق العمل، والإخلاص في أداء الواجبات المهنية، والاهتمام الإنساني برعاية المرضى.

ودعا شميس، الخريجات إلى متابعة دراستهن واستكمال الدراسات العُليا، والاستمرار في اكتساب العلوم والمعارف للاستفادة منها في عملهن خلال المراحل المقبلة، كما حث الخريجات على المشاركة الفعالة في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي يقدمها المعهد، والتواصل مع الأساتذة ومتابعة كل جديد في مجال تخصص التمريض.

وخلال الحفل، استعرض فريق كورال مدرسة التمريض، فقرات فنية، شملت عددا من الأغاني الوطنية، والتي نالت إعجاب الحضور، وتم تكريم الطالبات المتفوقات وعدد من أعضاء هيئة التدريس من وزارة التربية والتعليم والمعهد الفني الصحي بامبابة، بالإضافة إلى المدرسين من أعضاء الهيئة البحثية بمعهد تيودور بلهارس.

كما تم تكريم مدير المعهد الفني للتمريض حسناء جبر، ومدير المعهد الفني السابق انشراح سليمان، لدورهما البارز في رعاية الطالبات والاهتمام بتطوير أدائهن.