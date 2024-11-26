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رئيس هيئة المعارض: دعم مالي ولوجستي للشركات للمشاركة في المعارض الدولية - أخبار كلمتك

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رئيس هيئة المعارض: دعم مالي ولوجستي للشركات للمشاركة في المعارض الدولية - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض: دعم مالي ولوجستي للشركات للمشاركة في المعارض الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:31 مساءً - أعلنت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات عن مشاركة وفد مصري يضم 32 شركة محلية في معرضين دوليين في كل من الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا، في إطار جهود تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

وتشارك الهيئة في معرض Big 5 Global بمدينة دبي بالإمارات، حيث يتضمن الجناح المصري 26 شركة تعمل في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، على مساحة تبلغ 764 مترًا مربعًا، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2024.

 

وفي نيجيريا، تشارك الهيئة في معرض Beauty West Africa بمدينة لاجوس، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية، بجناح مساحته 90 مترًا مربعًا يضم 6 شركات مصرية متخصصة في الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل، خلال الفترة من 26 الى 28 نوفمبر 2024.

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وكشف اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، عن اقتحام كافة الأسواق الخارجية والعمل على ربط الشركات المحلية بالخارج عبر تلك البعثات التجارية بما يسهم في تعزيز المشاركة الوطنية في كافة الفعاليات الاقتصادية بدول العالم.

 

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وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم الدعم المالي واللوجستي للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل الإجراءات اللوجستية مثل النقل والشحن الجمركي للمنتجات المعروضة.

 

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اللواء شريف الماوردي: تقديم برامج تدريبية واستشارية للشركات لتمكينها من دخول الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة

وأكد رئيس الهيئة المصرية للمعارض، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير برامج تدريب  واستشارات للشركات حول كيفية دخول الأسواق الخارجية، وتحسين جودة المنتجات وتطوير استراتيجيات التسويق، وتوفير بيانات حول الأسواق المستهدفة خاصة السوق الافريقي.

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معرض Big 5 Global - دبي  

يُعتبر معرض Big 5 Global أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، ويُقام سنويًا في مركز دبي التجاري العالمي. يجمع المعرض تحت سقف واحد كبار المصنعين والموردين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما يتيح فرصة استثنائية للتواصل وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات البناء، التشييد، المواد المعدنية، والأدوات الكهربائية. كما يشمل المعرض جلسات نقاشية وورش عمل تركز على اتجاهات الصناعة العالمية، مما يجعله منصة استراتيجية للشركات لتعزيز وجودها في أسواق الخليج والشرق الأوسط.

معرض Beauty West Africa - نيجيريا  

يُعد معرض Beauty West Africa من أبرز الفعاليات في غرب أفريقيا المتخصصة في قطاعات مستحضرات التجميل، العناية بالبشرة، المنتجات الصحية، والصناعات الطبية. يُقام المعرض في مدينة لاجوس، مركز التجارة والاقتصاد في نيجيريا، ويستقطب مشاركين من مختلف أنحاء القارة والعالم. يتيح المعرض فرصة للشركات لاستعراض منتجاتها والتفاعل مع موزعين وتجار ومستثمرين محليين ودوليين. كما يشمل المعرض أنشطة تعليمية مثل الندوات وورش العمل التي تركز على التوجهات الحديثة في قطاع الجمال والرعاية الصحية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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