تهديدات ترامب تهز قطاع السيارات وتضغط على الأسواق الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:08 مساءً - تعاني شركات صناعة السيارات الأوروبية ما تسبب في ضغوط على جميع مؤشرات الأسهم، بعد أن أثار تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مخاوف من أن يواجه الاتحاد الأوروبي المصير نفسه في حرب تجارية عالمية محتملة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 %، بحلول الساعة 8:20 بتوقيت جرينتش، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام وانخفضت أسهم قطاع السيارات أكثر من 2% وكانت ستالانتيس وفولكسفاجن من بين كبار الخاسرين، بحسب (سكاي نيوز) عربية.

فرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين مما قوض حالة التفاؤل التي سيطرت على السوق بعد ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكية، وارتفع الدولار بينما تراجعت الأسهم العالمية.

وكانت البنوك وشركات البيع بالتجزئة والتعدين من ضمن القطاعات الأخرى الأكثر تضررا لينخفض كل قطاع منها أكثر من 1%.

وهبط سهم شركة روش السويسرية أكثر من 1% بعد فشل دراستها لسرطان الرئة في المرحلة المتأخرة في تحقيق الهدف الأساسي للبقاء على قيد الحياة بشكل عام.

وتخطط الشركة السويسرية للاستحواذ على شركة العقاقير الحيوية الأمريكية بوسيدا ثيرابيوتيكس في صفقة نقدية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

وفي المقابل، تصدرت شركة ميلروز إندستريز المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بصعود سهمها 8% بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهم شركة الطيران والفضاء.

وفي اليابان أيضًا، انخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات الكبرى، وتراجع سهما تويوتا موتور وهوندا موتور واحدا بالمئة و1.9 % على الترتيب.

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