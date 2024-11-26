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تهديدات ترامب تهز قطاع السيارات وتضغط على الأسواق الأوروبية - أخبار كلمتك

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تهديدات ترامب تهز قطاع السيارات وتضغط على الأسواق الأوروبية - أخبار كلمتك

تهديدات ترامب تهز قطاع السيارات وتضغط على الأسواق الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:08 مساءً - تعاني شركات صناعة السيارات الأوروبية ما تسبب في ضغوط على جميع مؤشرات الأسهم، بعد أن أثار تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مخاوف من أن يواجه الاتحاد الأوروبي المصير نفسه في حرب تجارية عالمية محتملة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 %، بحلول الساعة 8:20 بتوقيت جرينتش، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام وانخفضت أسهم قطاع السيارات أكثر من 2% وكانت ستالانتيس وفولكسفاجن من بين كبار الخاسرين، بحسب (سكاي نيوز) عربية.

فرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين مما قوض حالة التفاؤل التي سيطرت على السوق بعد ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكية، وارتفع الدولار بينما تراجعت الأسهم العالمية.

وكانت البنوك وشركات البيع بالتجزئة والتعدين من ضمن القطاعات الأخرى الأكثر تضررا لينخفض كل قطاع منها أكثر من 1%.

وهبط سهم شركة روش السويسرية أكثر من 1% بعد فشل دراستها لسرطان الرئة في المرحلة المتأخرة في تحقيق الهدف الأساسي للبقاء على قيد الحياة بشكل عام.

 وتخطط الشركة السويسرية للاستحواذ على شركة العقاقير الحيوية الأمريكية بوسيدا ثيرابيوتيكس في صفقة نقدية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

وفي المقابل، تصدرت شركة ميلروز إندستريز المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بصعود سهمها 8% بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهم شركة الطيران والفضاء.

وفي اليابان أيضًا، انخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات الكبرى، وتراجع سهما تويوتا موتور وهوندا موتور واحدا بالمئة و1.9 % على الترتيب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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