مصادر إسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان الليلة وتطبيقه غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مسئولين بأن اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع لبنان من المتوقع الإعلان عنه مساء اليوم، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم غدٍ.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي أو اللبناني حول تفاصيل الاتفاق حتى الآن.

غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف قلب العاصمة بيروت

واستهدفت غارة إسرائيلية قلب العاصمة اليوم الثلاثاء، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في وقت أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي تحذيرات جديدة لإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر أمني لبناني إن "غارة إسرائيلية استهدفت بيروت"، في وقت يتوقع أن تتخذ إسرائيل مساء الثلاثاء قرارا بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله بعد أكثر من شهرين من المواجهة المفتوحة بين الطرفين.

وتحدثت مصادر عن أن الغارة استهدفت مجمع محيط "خاتم الأنبياء" في منطقة النويري وسط بيروت، ما تسبب في انهيار أحد الأبنية.

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