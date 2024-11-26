ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - يستضيف فريق السد القطري، نادي الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال السعودي أمام السد

بونو كوليبالي - البليهي - تمبكتي - لودي - كانسيلو ناصر الدوسري - محمد كنو - سالم الدوسري ليوناردو - ميتروفيتش.

ويسعى السد لانتزاع نقاط المباراة الثلاث أمام جماهيره وعلى أرضه، لتعزيز موقفه في المجموعة، حيث يحتل الفريق القطري المركز الرابع برصيد 8 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

موعد مباراة الهلال والسد اليوم

وتقام مباراة الهلال والسد مساء اليوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة السد والهلال

وسيتم بث المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية، وهي:

SSC EXTRA 1HD

beIN Sports AFC HD

الكأس 9 HD

AD Sport Premium 1 HD

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