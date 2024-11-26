قبل انطلاق مران الزمالك، ناصر ماهر يخوض تدريبات تأهيلية على ملعب النادي - أخبار كلمتك

قبل انطلاق مران الزمالك، ناصر ماهر يخوض تدريبات تأهيلية على ملعب النادي - أخبار كلمتك

الزمالك بالزي الرسمي أمام بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الزمالك بالزي الرسمي أمام بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يختتم تدريباته قبل مواجهة ريال مدريد (صور) - أخبار كلمتك

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يختتم تدريباته قبل مواجهة ريال مدريد (صور) - أخبار كلمتك

أفشة يقود تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

أفشة يقود تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ملعب القاهرة استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ملعب القاهرة استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:51 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:51 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وتر حساس.. صبا مبارك تستعد لـ «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وتر حساس.. صبا مبارك تستعد لـ «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مريم عامر منير تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مريم عامر منير تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

تحذير عاجل للمواطنين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

تحذير عاجل للمواطنين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:37 مساءً -  يستضيف فريق السد القطري، نادي الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

 

تشكيل الهلال السعودي أمام السد 

بونو كوليبالي - البليهي - تمبكتي - لودي - كانسيلو ناصر الدوسري - محمد كنو - سالم الدوسري ليوناردو - ميتروفيتش.

ويسعى السد لانتزاع نقاط المباراة الثلاث أمام جماهيره وعلى أرضه، لتعزيز موقفه في المجموعة، حيث يحتل  الفريق القطري المركز الرابع برصيد 8 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

 

موعد مباراة الهلال والسد اليوم

وتقام مباراة الهلال والسد مساء اليوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة للمباراة السد والهلال 

وسيتم بث المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية، وهي:

SSC EXTRA 1HD

beIN Sports AFC HD

الكأس 9 HD

AD Sport Premium 1 HD

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعتا الأهلي وإستاد أبيدجان والبايرن وسان جيرمان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق