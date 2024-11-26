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الأولمبية تستبعد معتز عاشور وقائمته من انتخابات تنس الطاولة - أخبار كلمتك

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الأولمبية تستبعد معتز عاشور وقائمته من انتخابات تنس الطاولة - أخبار كلمتك

الأولمبية تستبعد معتز عاشور وقائمته من انتخابات تنس الطاولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - تنس الطاولة، قرر مسئولو اللجنة الأولمبية استبعاد مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور من انتخابات الاتحاد المقبلة.

استبعاد معتز عاشور من انتخابات تنس الطاولة

وجاء قرار اللجنة الأولمبية، بداعي وجود مخالفات حالت دون موافاتهم الشروط اللازمة للترشح.

وتضمن القرار استبعاد كل من:

معتز عاشور المرشح على منصب الرئاسة، بالإضافة للمرشحين على منصب العضوية وهم، أشرف عاشور، محمود لاشين، عصام أحمد زيدان، رمضان محمد.

قائمة المرشحين في انتخابات تنس الطاولة

وتشهد انتخابات اتحاد تنس الطاولة منافسة بين كل من:

الرئيس: تامر وفقي - وائل سنوسي - أشرف حلمي

نائب الرئيس: عبد العزيز السيسي - خالد الحفني

أمين الصندوق: محمد الماوي - محمود كمال

العضوية: أشرف إبراهيم - وليد محمد - محمد سيد - هبة الله حامد - سامي سعيد - رغد مجدي - هشام ناجي - عمرو فهمي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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