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مدير تعليم الجيزة: وضع أسس جديدة لاستقرار وريادة التعليم الفني (صور) - أخبار كلمتك

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مدير تعليم الجيزة: وضع أسس جديدة لاستقرار وريادة التعليم الفني (صور) - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة: وضع أسس جديدة لاستقرار وريادة التعليم الفني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم الفني بالمديرية، لوضع تصور جديد للتعليم الفني، يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الاستراتيجيات الهامة، والتي تهدف إلى ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص للتدريب العملي للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومجهزة بأحدث التقنيات، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتوفير فرص عمل للخريجين.
 

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رسالة واضحة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعا جميع العاملين في هذا المجال إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع. كما شدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة.

حضر الاجتماع نخبة من قيادات التعليم الفني بالمديرية، منهم سمية الخطيب - وكيل المديرية،  صفاء القزاز - مدير التعليم الفني، شمس الدين - مدير المرحلة بالتعليم التجاري
 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير التعليم الفني، وتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للانخراط في سوق العمل.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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