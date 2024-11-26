محافظ الجيزة يجازي نواب رؤساء الأحياء ومشرفي النظافة خلال جولته المفاجئة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة ميدانية مفاجئة بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والهرم والطالبية والوراق وإمبابة للوقوف على حالة النظافة والإشغالات وترشيد الإنارة خلال الفترة المسائية وتواجد فرق العمل للتعامل مع اي مخالفات.

وشملت جولة محافظ الجيزة شوارع الملك فيصل وكعبيش ومنشأة البكاري والمريوطية فيصل والشيشيني ومنطقة أرض الشونة وشارع القومية.

مجازاة عدد من نواب رؤساء الأحياء المعنية

وقرر المحافظ خلال الجولة مجازاة عدد من نواب رؤساء الأحياء المعنية ومشرفي النظافة لعدم تأدية المهام المكلفين بها على الوجه الأمثل.



وخلال جولته وجه المحافظ هيئة النظافة بالتوزيع الجيد لصناديق القمامة بقطاع كعبيش - منشاة البكاري بما يحقق تحسين منظومة النظافة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة بالقطاع وأداء شركات الجمع السكني.



كما تفقد محافظ الجيزة موقف السرفيس بشارع الشيشيني فيصل موجها بضرورة دعم الموقف بعدد من خطوط السير الاضافية لتحقيق استفادة أكبر للمواطنين.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته موقف السرفيس الحضاري الجديد بكوبري الصحابة والذي من المقرر افتتاحه قريبًا لخدمة قطاع كبير من المواطنين ومنع المواقف العشوائية بمحيط مطلع الطريق الدائري.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.

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