عاجل:اصابة شاب برصاص مسلح - أخبار كلمتك

عاجل:اصابة شاب برصاص مسلح - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي:الوضع المعيشي لليمنيين في اسوأ مراحله - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي:الوضع المعيشي لليمنيين في اسوأ مراحله - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - يدخل حيز التنفيذ غدا.. نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - يدخل حيز التنفيذ غدا.. نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد تحسُّن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد تحسُّن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

استياء وغضب.. برلماني يطالب بالكشف عن سبب حرمان السويس من سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

استياء وغضب.. برلماني يطالب بالكشف عن سبب حرمان السويس من سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

مشاهدة مباراة برشلونة وبريست بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهدة مباراة برشلونة وبريست بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ماجد راجع».. نور النبوي يكشف عن موعد طرح فيلم الحريفة 2 بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ماجد راجع».. نور النبوي يكشف عن موعد طرح فيلم الحريفة 2 بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير كرارة وأشرف عبد الباقي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم «مين يصدق» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير كرارة وأشرف عبد الباقي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم «مين يصدق» - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب الشباب لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب الشباب لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ الجيزة يجازي نواب رؤساء الأحياء ومشرفي النظافة خلال جولته المفاجئة (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ الجيزة يجازي نواب رؤساء الأحياء ومشرفي النظافة خلال جولته المفاجئة (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يجازي نواب رؤساء الأحياء ومشرفي النظافة خلال جولته المفاجئة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - قام المهندس عادل النجار،  محافظ الجيزة، بجولة ميدانية مفاجئة بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والهرم والطالبية والوراق وإمبابة للوقوف على حالة النظافة والإشغالات وترشيد الإنارة خلال الفترة المسائية وتواجد فرق العمل للتعامل مع اي مخالفات. 

وشملت جولة محافظ الجيزة شوارع الملك فيصل وكعبيش ومنشأة البكاري والمريوطية فيصل والشيشيني ومنطقة أرض الشونة وشارع القومية.  

cfe0ae071e.jpg
d0f3f1b264.jpg
313a407efc.jpg
83f508a97d.jpg

مجازاة عدد من نواب رؤساء الأحياء المعنية 

وقرر المحافظ خلال الجولة مجازاة عدد من نواب رؤساء الأحياء المعنية ومشرفي النظافة لعدم تأدية المهام المكلفين بها على الوجه الأمثل. 
 

وخلال جولته وجه المحافظ هيئة النظافة بالتوزيع الجيد لصناديق القمامة بقطاع كعبيش - منشاة البكاري بما يحقق تحسين منظومة النظافة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة بالقطاع وأداء شركات الجمع السكني. 
 

كما تفقد  محافظ الجيزة موقف السرفيس بشارع الشيشيني فيصل موجها بضرورة دعم الموقف بعدد من خطوط السير الاضافية لتحقيق استفادة أكبر للمواطنين.  

a0aa58ada8.jpg
0cdd72a482.jpg
7cd7abfb34.jpg
9c57bbf88a.jpg

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته موقف السرفيس الحضاري الجديد بكوبري الصحابة والذي من المقرر افتتاحه قريبًا لخدمة قطاع كبير من المواطنين ومنع المواقف العشوائية بمحيط مطلع الطريق الدائري. 

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق