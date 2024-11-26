دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يكتسح ساجرادا بخماسية مقابل هدف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - دوري أبطال أفريقيا، اكتسح فريق نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي بخماسية مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وساجرادا

وأحرز خماسية فريق بيراميدز إبراهيم عادل هدفين في الدقيقة 17 و73 ومحمد حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 49 وماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 77 وأحمد قطة في الدقيقة 89.

وأحرز هدف ساجرادا كاتشي في الدقيقة 92.

مباراة بيراميدز وساجرادا

بدأت المباراة بسيطرة من فريق بيراميدز وضاع هدف محقق لبيراميدز بعد تسديدة قوية من فيستون مايلي وتصطدم في القائم الأيسر للحارس وترتد الكرة ومتابعة ولمسة رأسية من إبراهيم عادل من امام المرمى وتمر بجوار القائم بقليل.

وأحرز هدف التقدم لفريق بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 17 من المباراة وجاء هدف بيراميدز الأول بعد كرة عرضية متقنة من الشيبي ويقابلها ابراهيم عادل بلمسة رأسية من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وجاء هدف بيراميدز الثاني بعد تمريرة بينية رائعة من إبراهيم عادل ويقابلها محمد حمدي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 49

وفي الدقيقة 59 فرصة هدف لفريق ساجرادا بعد كرة عرضية خطيرة من على حدود منطقة الجزاء كادت أن تنتهي بلمسة من أمام المرمى ولكن لم يتم السيطرة على الكرة 57 فرصة.

وفي الدقيقة 61 فرصة خطيرة لبيراميدز بعد كرة مرتدة ويقابلها ابراهيم عادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع.

وفي الدقيقة 63 فرصة هدف لبيراميدز بعد تمريرة من رمضان صبحي وتصل لمصطفى فتحي ويسدد الكرة ببراعة ويستغل خروج حارس ساجرادا عن مرماه وتمر الكرة بجوار القائم.

وجاء هدف بيراميدز الثالث بعد تسديدة من مصطفى فتحي وترتد من الدفاع وتصل الكرة لإبراهيم عادل ويسدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 73.

وجاء هدف بيراميدز الرابع بعد تمريرة من إبراهيم عادل وتصل لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ويمررها عرضية ويقابلها مايلي بتسديدة من أمام المرمى وتهز الشباك في الدقيقة 78.

وجاء هدف بيراميدز الخامس بعد تمريرة طولية من رمضان صبحي ويقابلها أحمد عاطف قطة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة حصد بيراميدز أول ثلاث نقاط بدور المجموعات.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أندية الترجي التونسي ودجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي.

ويشارك بيراميدز للمرة الثانية في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق 6 نقاط.

رمضان صبحي وماييلي يقودان بيراميدز في مواجهة ساجرادا

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

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