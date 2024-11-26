السفير الامريكي يكشف اهم ماتم مناقشته مع الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

ادلى السفير الامريكي ستيفن فاجن بتصريح سياسي هام عقب لقائه فخامة الرئيس رشاد العليمي
وقال ستفين فاجن انه التقى الرئيس العليمي في الرياض لمناقشة ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف هجمات الحوثيين.
وقالت السفارة معلقة على اللقاء :"التقى المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج والسفير #ستيفن_فاجن برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لمناقشة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ومنع وصول الأسلحة الإيرانية إليهم وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل دائم للصراع في اليمن.
0 تعليق