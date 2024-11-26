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السفير الامريكي يكشف اهم ماتم مناقشته مع الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

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السفير الامريكي يكشف اهم ماتم مناقشته مع الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

السفير الامريكي يكشف اهم ماتم مناقشته مع الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - كلمتك/خاص:

ادلى السفير الامريكي ستيفن فاجن بتصريح سياسي هام عقب لقائه فخامة الرئيس رشاد العليمي

وقال ستفين فاجن انه التقى الرئيس العليمي في الرياض لمناقشة ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف هجمات الحوثيين.

وقالت السفارة معلقة على اللقاء :"‏التقى المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج والسفير ⁧‫#ستيفن_فاجن‬⁩ برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لمناقشة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ومنع وصول الأسلحة الإيرانية إليهم وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل دائم للصراع في اليمن.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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