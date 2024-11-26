سر رفض إدارة ليفربول تمديد عقد محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن سر رفض إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تمديد التعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

إحباط محمد صلاح من إدارة ليفربول

وآثار محمد صلاح الكثير من الجدل، بعد تصريحاته التي قال فيها: "نحن على مشارف شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي.. ربما أنا خارج النادي أكثر من بقائي فيه".

وأضاف: "تعلمون أنني في النادي منذ سنوات عديدة، لا يوجد نادٍ مثله، لكن في النهاية الأمر ليس بين يدي.. كما قلت، نحن في شهر ديسمبر ولم أتلقّ أي شيء حتى الآن بشأن مستقبلي".

وتابع: "أنا أحب الجماهير والجماهير تحبني، في النهاية الأمر ليس بين يدي أو بين يدي الجماهير".

وعندما سُئل محمد صلاح عما إذا كان يشعر بخيبة أمل بسبب عدم إحراز أي تقدم، أجاب صلاح: "بالطبع نعم، لن أعتزل قريبًا؛ لذا فأنا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا أيضًا.. أنا محبط ولكن سنرى".

واختتم: "أنا محترف للغاية.. أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم وسألعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".

سبب تردد إدارة ليفربول تجديد عقد محمد صلاح

وكشفت شبكة (TBR Football) أن ليفربول ومحمد صلاح لديهما عدد من القضايا التي تحتاج إلى حل قبل الاتفاق على عقد جديد محتمل.

وقالت الشبكة في تقريرها: "المحادثات كانت جارية على مدار الأشهر القليلة الماضية وليفربول سعى إلى تسريعها خلال فترات التوقف الدولية الأخيرة، ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كبيرة".

وعن تلك العقبات قالت الشبكة: "إحدى المشاكل الرئيسية بشأن الصفقة الجديدة لصلاح ستكون طول العقد المعروض، يبلغ صلاح 33 عامًا في الصيف وإذا وافق على البقاء في أنفيلد، فإنه سيرغب في عقد لمدة ثلاث سنوات أو عامين مع خيار عام يمكن تفعيله من خلال وقت اللعب أو الأداء، وهي المدة التي لا ترغب في وضعها إدارة الريدز".

ومع ذلك، نظرًا لأن صلاح هو أحد أكبر اللاعبين دخلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يبلغ راتبه حاليًّا أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، فإن طول العقد يشكل مصدر قلق لمالك النادي.

ونقلت الشبكة عن مصادر، بأن الإدارة ترغب في بقاء صلاح وقد أوضحت ذلك له، لكنهم قلقون بطبيعة الحال بشأن أي انخفاض محتمل في مستوى النجم المصري نظرًا لعمره، على الرغم من حقيقة أنه يبدو هذا الموسم في أفضل حالاته تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت".

واختتمت: "يدرك الطرفان أنهما ليسا قريبين من الاتفاق بشأن هذه النقطة وهذا أحد الأسباب التي جعلت ليفربول لم يقدم عرضًا رسميًّا حتى الآن".

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