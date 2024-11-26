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غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف قلب العاصمة بيروت - أخبار كلمتك

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غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف قلب العاصمة بيروت - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف قلب العاصمة بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - استهدفت غارة إسرائيلية قلب العاصمة الثلاثاء، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في وقت أصدر الجيش الاسرائيلي تحذيرات جديدة لإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف قلب العاصمة بيروت

وقال مصدر أمني لبناني إن "غارة إسرائيلية استهدفت بيروت"، في وقت يتوقع أن تتخذ إسرائيل مساء الثلاثاء قرارا بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله بعد أكثر من شهرين من المواجهة المفتوحة بين الطرفين.

 

غارة تستهدف مجمع محيط خاتم الانبياء

وتحدثت مصادر عن أن الغارة استهدفت مجمع محيط "خاتم الأنبياء" في منطقة النويري وسط بيروت، ما تسبب في انهيار أحد الأبنية.

 

تصعيد جديد من حزب الله وسط ترقب لاتفاق الهدنة


كما دوت صفارات الإنذار في يرؤون وأفيفيم بالجليل الأعلى، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وتعيش المنطقة ساعات حاسمة مع اقتراب الإعلان عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين وإسرائيل، في خطوة قد تعيد بعض الاستقرار إلى جنوب لبنان بعد أشهر من التصعيد العسكري.

 

التصويت على المقترح الأمريكي 


ومع تحديد مساء اليوم الثلاثاء لاجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصويت على المقترح الأمريكي للهدنة، ترتفع حدة التوترات السياسية داخل إسرائيل.

من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًّا في تل أبيب للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مع حزب الله، وفق ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إلا أن هذا الاجتماع يأتي في ظل معارضة داخلية شديدة، حيث خرجت احتجاجات وُصفت بأنها ضد ما اعتبره البعض "صفقة استسلام".

 

على الجانب اللبناني، أشار نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، إلى أن العقبات الجدية التي كانت تعيق تنفيذ الهدنة قد تم تجاوزها، ولا سيما ما يتعلق بآلية مراقبة الاتفاق.

وأكد بو صعب أن لجنة مكونة من خمس دول، بينها فرنسا وتترأسها الولايات المتحدة، ستتولى الإشراف على تنفيذ الهدنة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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