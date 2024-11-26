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الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وبدأ المران بالفقرة البدنية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام بطل موزمبيق.


وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية لتطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

 

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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