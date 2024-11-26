الأمير محمد بن سلمان يوضح أهداف ميزانية السعودية لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - ميزانية السعودية، لفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى ما حققته السعودية من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كلمة الأمير محمد بن سلمان للتعقيب على ميزانية السعودية

إضافة إلى تحقيق السعودية، مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ ما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات، وفق ما جاء فى كلمة الأمير محمد بن سلمان، أمام مجلس الوزراء السعودي.

وتابع الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، لافتًا إلى أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها السعودية تحققت بتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان، وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.

وشدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على «استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد عبر التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات.

ميزانية السعودية، كلمتك

فضلًا عن رفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

واستمرار جهود الحكومة السعودية، وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية».

واستطرد، الأمير محمد بن سلمان قائلا: إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 ؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى في العام المقبل عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسيًا جديدًا لها خلال العام 2024م عند (52%)، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1%) حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخيًا، مقتربًا من مستهدف رؤية السعودية 2030 عند (7%).

مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وتدفقات الاستثمار الأجنبي

وطبقًا لحديث ولي العهد السعودي، فإن معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع ليصل إلى (35.4%) حتى الربع الثاني متجاوزًا مستهدف الرؤية البالغ (30%)، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي (21.2) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز بجميع فئات المجتمع.

وأضاف ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصًا غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدّيْن العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي عبر الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي عبر توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة وتعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

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