تفاصيل المشاركة الأولى لـ بسمة داود في السينما السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:51 صباحاً - أنهت الفنانة بسمة داود تصوير دورها في فيلم "إسعاف" الذي يجمع بين الدراما والتشويق والكوميديا، ويُعد أول تجربة سينمائية لها في المملكة العربية السعودية.

وتجسد بسمة داود في هذا العمل شخصية لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض، وعبرت بسمة داود عن سعادتها بهذه التجربة، مشيرة إلى أن العمل في المملكة العربية السعودية كان ملهمًا، وقالت "إنها سعيدة بالمشاركة في فيلم إسعاف الذي يشهد تعاون سعودي مصري وخاصه بتعاونها مع النجم إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني وسعيدة بالنقلة الفنية التي تشهدها المملكة السعودية، وأكثر ما لمسته هناك هو الشعب السعودي أهل الكرم والعشرة الطيبة".

فيلم إسعاف

يعرض فيلم "إسعاف" قصة شيّقة تدور حول مغامرات مسعفان يعملان في العاصمة السعودية الرياض "عمر" و"خالد، يؤدي شخصية "عمر" الفنان إبراهيم الحجاج، الذي يتميز بروح مرحة وشخصية تسعى لخوض التحديات، أما "خالد" فيقوم بدوره الفنان محمد القحطاني، بشخصيته الجدية والمسؤولة التي يجد نفسه غالبًا في مواقف حرجة بسبب شريكه "عمر".

ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم الفنانون حسن عسيري وفيصل الدوخي، وأحمد فهمي، وعلي إبراهيم، ولطيفة المقرن، وفهد البتيري، ونيرمين محسن، ومهدي الناصر، وسعيد صالح، ومهند الصالح، وبندريتا.

وتم تصوير جميع مشاهد الفيلم في مدينة الرياض، ويجسد الفيلم روح العمل الجماعي والتحديات التي يواجهها المسعفون يوميًا، وسط أجواء مليئة بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تعزز الجانب الإنساني في هذه المهنة.

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