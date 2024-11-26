الخبراء يكشفون حقيقة بيع إثيوبيا المياه لمصر بعد الإعلان عن تداول عقودها ببورصة شيكاغو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، على ما يتردد حول حقيقة بيع إثيوبيا مياه النيل لمصر، وذلك بعدما أعلنت بورصة شيكاغو التجارية أنها ستبدأ من أول ديسمبر 2024، ستنضم الماء إلى السلع القابلة للتداول في البورصة.

هل ممكن بيع مياه النيل لمصر؟؟

وتساءل عباس شراقي "هل ممكن بيع المياه لمصر؟"

وأجاب الدكتور عباس شراقي قائلًا: "استطاعت الدولة منع وصول الضرر إلى المواطن عن طريق السد العالى وبعض التدابير من ترشيد الاستهلاك للمياه وإقامة محطات معالجة الصرف الزراعى وتحديد مساحة الأرز وتطوير الرى وغيره مما كلف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار."



كما أكد الدكتور شراقي في تدوينة سابقة عن السد العالي أنه "خلال هذا التخبط فى سد النهضة بين فتح وغلق بوابات المفيض العلوية، وتشغيل أو عدم تشغيل التوربينات الأربعة يظل السد العالى يعمل بأعلى كفاءة فى منظومة رائعة على مدار أكثر من 60 عاما حفظ خلالها مصر سواء من سنوات الجفاف (1981-1987) أو من الفيضانات فى 1988، 1998-2001".

وقال شراقي: إن السد العالي في السنوات الأخيرة "استطاع حماية المواطن من أضرار التخزين فى سد النهضة طوال السنوات الخمس الأخيرة رغم التكاليف المالية الكبيرة فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتحديد مساحة الأرز وغيره، وحاليا من الارتباك فى تشغيل سد النهضة."

تداول عقود المياه في البورصة شأن داخلي

وعلق أستاذ الهندسة ومستشار اليونسيف دكتور رشاد حامد فقال: " في كاليفورنيا الموارد المائية محدودة جدا، وحدث جفاف شديد في الفترة 1987-1992، حينها أنشأت حكومة الولاية "بنك جفاف المياه" لادارة الموارد المائية المحدودة، وانشئ سوق لبيع المياه تبيع فيه حكومة الولاية المياه للمواطنين سواء للمدن او للمزارع. سنة 2020، أي قبل 4 سنوات أطلقت مجموعة اسمها CME أول عقود آجلة للمياه، وارتبطت هذه العقود بمؤشر مياه ناسداك فيليس كاليفورنيا (NQH2O).

النيل مجرى مياه دولي، كلمتك



وقال دكتور رشاد حامد: "إذن الحكاية: 1- قديمة، 2- بيع المياه يتم من الدولة لمواطنيها، وليس من دولة لدولة. إذن، ربط ذلك بالنيل الذي هو نهر دولي، وينظم انتفاع الدول المتشاطئة عليه قانون دولى واتفاقيات ومعاهدات أممية واتفاقات ومعاهدات بين الدول المتشاطئة لا علاقة لها بهذا الموضوع المحلي في ولاية كاليفورنيا."

جدير بالذكر أن بورصة شيكاغو التجارية تبدأ في ديسمبر 2024، بضم الماء إلى السلع القابلة للتداول في البورصة، مثل الذهب والنفط، وستطلق البورصة عقودًا مرتبطة بسوق المياه الفوري في ولاية كاليفورنيا الأميركية، البالغة قيمته 1,1 مليار دولار، وتم تسعير كل 43.5 ألف قدم مكعب بقيمة 496 دولارًا.

وقالت بورصة شيكاغو التجارية إن الهدف من إدراج المياه ضمن عقود السلع الآجلة، أو كما يُطلق عليها عقود الخيارات، هي عقود تعطي حاملها الحق وليس الالتزام في شراء أو بيع الأصل المالي، وفق سعر محدد وخلال توقيت محدد يمكن أن يشتري أو يبيع الأصل قبل هذا التوقيت، أو عند التوقيت المحدد وليس بعده، هو إدارة مخاطر سوق المياه والموازنة بين العرض والطلب بشكل أفضل، حيث يمنح المستثمر سعرًا استرشاديًا للمياه خلال المستقبل القريب سواء 3 أشهر أو 6 أشهر، وفق تقرير نشرته بلومبيرج.

النيل نهر دولي وحقوق المياه مكتسبة

والباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم قال: "المياه حقوق مكتسبة وده نهر دولي، الحقوق المكتسبة لمصر لها مبدأ قانوني وتنظمها اتفاقيات عديدة مع دول حوض النيل، في حالة إثيوبيا بالفعل إثيوبيا تستخدم مياه من منظومة النهر الدولية، وإذا افترضنا أن إثيوبيا لا تستخدم مياه، كيف لها أن يساهم حوض النيل الأزرق بـ 40 % من الناتج الزراعي الإثيوبي."

بورصة شيكاغو تدرج عقود المياه الآجلة بداية ديسمبر 2024، كلمتك

وأضاف الباحث هاني إبراهيم "مبدئيًا وفق القانون الدولي تعريف نهر النيل هو نهر دولي عبارة عن منظومة تضم المياه السطحية والأمطار والمخزون الجوفي، نظام متكامل ولا سيادة مطلقة عليه من أي دولة وعليه أي حديث عن بيع المياه أمر غير عقلاني قبل تفنيده بشكل قانوني. فيما يتعلق بالرقم المشار إليه بأنه وفق حسابات علمية ومعايير القانون الدولي وهو أمر غير صحيح."

وأضاف هاني إبراهيم "تتركز الأرقام المتعلقة بالكمية على العامل الهيدرولوجي، لكنها تتجاهل عوامل جغرافية ومناخية ألخ، في العوامل الجغرافية تشكل أراضي حوض النيل 31% من مساحة مصر، وتسهم مصر بـ 9.52% من مساحة أراضي الحوض، في المقابل، تمثل أراضي حوض النيل 32% من مساحة إثيوبيا، وتسهم إثيوبيا بـ 11.5% من مساحة أراضي الحوض."

إثيوبيا تحتوي على احتياطي كبير من المياه

وعن العوامل المناخية قال الباحث في حوض النيل هاني إبراهيم: "تسقط في إثيوبيا حوالي 970 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، منها 432 مليار متر مكعب تسقط في أراضي حوض النيل بالجزء الإثيوبي بمعدل 1184 مم، ويتلقى حوض النيل الأزرق في إثيوبيا ما لا يقل عن 271 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تصل المياه إلى مصر والسودان حوالي 50 مليار متر مكعب فقط سنويًا."

هل تبيع إثيوبيا مياه النيل لمصر، كلمتك



وأضاف هاني إبراهيم أن "إثيوبيا تحتوي على احتياطي كبير من المياه الجوفية يُقدر بـ 12700 مليار متر مكعب، ويُقدر أن استخدامات المياه الجوفية سنويًا في إثيوبيا سوف تصل إلى 40 مليار متر مكعب، مع حجم تغذية بحوالي 185 مليار متر مكعب سنويًا، مما يشير إلى وجود مخزونات متجددة تعتمد عليها إثيوبيا بالإضافة إلى توافر الآبار الضحلة الأقل في تكاليف الاستخراج."

وأوضح هاني إبراهيم "في المقابل، لدى مصر مخزونات من المياه الجوفية، ولكن جزءًا كبيرًا منها خارج نطاق الحوض وعلى أعماق كبيرة، مما يجعل استخراجها مكلفًا ماديًا. بالإضافة إلى ذلك، بعض هذه المخزونات ترتفع بها نسبة الملوحة، وبشكل عام المخزونات الجوفية في مصر نتاج فترات مناخية مطيرة في الماضي، ولا يتم تغذيتها حاليًا."

الاستخدامات الحالية للمياه تحددها اتفاقيات دولية

وعن الاستخدامات الحالية للمياه، قال هاني إبراهيم: "تحددها الاتفاقيات المنظمة لحوض النيل " والمحتملة: إيراد النيل لمصر والسودان يبلغ حوالي 84 مليار متر مكعب، مما يمثل فقط 27 مم من إجمالي الأمطار التي تسقط على حوض النيل سنويًا، بنسبة أقل من 4% من إجمالي الموارد المائية في الحوض."

مياه النيل في سد النهضة، كلمتك



وأوضح أن إثيوبيا تستفيد من الأمطار في المحاصيل الزراعية وقطاع الري بكميات تتجاوز 77 مليار متر مكعب سنويًا، وفق أرقام صدرت في 2012 وتم نشرها في 2016، وقبل التوسع الزراعي الأخير.

كما أن قطاع المحاصيل الزراعية في إثيوبيا يعادل 56 مليار متر مكعب، وهو أعلى من حصة مصر، وتأكيدا لذلك يساهم حوض النيل الأزرق في إثيوبيا بنسبة 40 % من الناتج الزراعي الإجمالي."

وأكد هاني إبراهيم أن "سكان مصر يعتمدون على نهر النيل بشكل رئيسي، حيث تشكل نسبتهم 35% من إجمالي عدد سكان حوض النيل، مما يعني أن أي مساس بالاستخدامات الحالية سيؤثر على هذه النسبة بشكل كبير وهي مرتبطة بعامل الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بينما في إثيوبيا، تشكل 15% فقط من سكان الحوض".



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.