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رابط نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة" - أخبار كلمتك

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رابط نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة" - أخبار كلمتك

رابط نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام اليوم عن نتيجة التظلم في  مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة" للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) وذلك للمواد الآتية: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي)، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


ويمكن للراغبين في الاستعلام الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز.

 

خطوات الاستعلام 

لكيفية الاستعلام عن نتيجة التظلم  يرجى اتباع ما يلي:

 

1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط من  هنا

 

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

 

3- تعرض البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

 

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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