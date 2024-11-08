رابط نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام اليوم عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة" للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) وذلك للمواد الآتية: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي)، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



ويمكن للراغبين في الاستعلام الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز.

خطوات الاستعلام

لكيفية الاستعلام عن نتيجة التظلم يرجى اتباع ما يلي:

1_الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط من هنا

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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