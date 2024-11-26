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الداخلية تجري مراسم قرعة الحج في 3 محافظات «تفاصيل» - أخبار كلمتك

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الداخلية تجري مراسم قرعة الحج في 3 محافظات «تفاصيل» - أخبار كلمتك

الداخلية تجري مراسم قرعة الحج في 3 محافظات «تفاصيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، عن إجراء «قرعة الحج» لموسم لعام 1446هـ -2025م، وذلك بمديريات أمن «سوهاج - قنا - القليوبية».

وتكون المراسم «القرعة العلنية» في المقرات المحددة بمعرفة كل مديرية أمن على حدة بحضور قيادات المديريات الأمن والمقدمين طلبات الحج وأسرهم، ووقائع القرعة العلنية، عن طريق الحاسب الآلي، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

وكانت «الداخلية» قد حددت في وقت سابق قبول «طلبات التقدم لحج القرعة» بدءا من يوم الأربعاء 20 أكتوبر، حتى السبت 16 نوفمبر، حيث تقرر البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ - 2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر، وحتى الثلاثاء 26 نوفمبر.

قرعة الحج

شروط التقديم قرعة الحج 2025

-أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية

-لا يقل السن عن 25 عاما «رجال - سيدات» بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده

-ألا يقل السن عن 18 عاما بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكل من كبير السن 70 عاما فأكثر أو ذوي الهمم

الأوراق المطلوبة للتقديم بحج القرعة 2025

-نموذج طلب الحج الورقي.

-بطاقة الرقم القومي «السارية الصلاحية».

-جواز السفر.

رابط التسجيل في قرعة الحج 2025

ويكون التقديم في قرعة الحج 2025، من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك على رقم 02-2798300، أو عبر الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج 2025

-رقم الهاتف المحمول.

-إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في الحالات الضرورية.

-إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

-الاسم كاملًا.

-الرقم القومي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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