أحمد سعد يوجه رسالة لشقيقه في عيد ميلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - حرص الفنان أحمد سعد، على تهنئه شقيقه بعيد ميلاده، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك".

ونشر “أحمد”، صورة برفقه عمرو سعد، وعلق عليها بقوله:"اخي العزيز لازم تعرف اني مهما اتعلمت، هفضل محتاج أتعلم منك، ومهما كبرت وعليت ونجحت، هتفضل بالنسبالي الأكبر.. كل سنة وانت طيب يا سيد الناس"

على الجانب الآخر، كان الفنان أحمد سعد، فاجأ جمهوره بالكشف عن موعد زفافه للمرة الرابعة، على عليا البسيونى بعد عودتهما بعد عدة سنوات من الانفصال.

في هذا السياق، قال أحمد سعد عبر برنامج et بالعربى: “الفرح قريب جدًا ممكن أول السنة، وهعمل فرح وهلبس بدلة وهغني في فرحي كمان”.

على الجانب الآخر، كان شهد حفل افتتاح استوديو الحصن أول ظهور للفنان أحمد سعد بعد خضوعه إلى عملية جراحية شديدة فى فكه الأيسر.

وقال أحمد سعد خلال حفله: مساء الخير على الناس على الحلوة، مساء الخير على الناس اللذيذة، خللوا بالكم إحنا لسه في التليين، لسه مالينتش، بقالي فترة إجازة وأول يوم انهاردة أغني، الناس عاملة ايه؟ مفرفشين ولا إيه".

من ناحية آخري، يحيي كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، حيث أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حفل "أساطير الطرب" الذي يجمع بين بهاء سلطان وأحمد سعد في ليلة استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.

بهاء سلطان وأحمد سعد

وقال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة حسين موسى: "تستمر مفاجآت مهرجان موسم الكويت الغنائي، كونه أضخم تظاهرة فنية في الكويت هذا العام، مع حفل أساطير الطرب الذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، وهما بهاء سلطان وأحمد سعد ويتمتع كلا الفنانين بشعبية كبيرة لدى مختلف الشرائح العمرية، ونعد الجمهور بتجربة استثنائية لا تُنسى يوم 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت".

وعبّر المطرب أحمد سعد، عن حماسه للحفل، قائلا: " أعود إلى الكويت محملا بذكريات جميلة مع جمهور ذوّاق يمنح الفنان دافعا كبيرا ليقدّم أفضل ما لديه..المشهد الفني في الكويت دائما مختلف، وجمهوره فريد من نوعه وأتطلع للقائهم بشغف يوم الحفل".

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