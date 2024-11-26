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نجل طارق عبد العزيز يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده - أخبار كلمتك

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نجل طارق عبد العزيز يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده - أخبار كلمتك

نجل طارق عبد العزيز يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - أحيا معتصم طارق عبد العزيز ذكرى والده الأولى بكتابة منشور مؤثر عبر صفحته على موقع فيس بوك.

ونشر معتصم صورة لوالده وهو يحمله رضيعًا وكتب: “عدت سنة كاملة عنوانها الصبر.. سنة خيالك فيها ما فارقنيش ولا كلمة ولا موقف إلا أما افتكر كنت هتقول فيه ايه وكنت هتشوفه ازاي وهتقولي اتصرف ازاي.. سنة يا حبيب العمر يا سيد الناس يا طيب يا كريم يا جابر الخواطر يا محترم يا جدع يا أصيل يا كل المعاني الحلوة يا أبويا يا بطل العالم في شيل الحمول والمسئوليات اللي تخصك واللي متخصكش".

وتابع معتصم طارق عبد العزيز: " كنت هترد تقولي “متخصنيش ازاي مادام ربنا جعلها قصادي تبقى تخصني”.. الله يرزقك جناته وفردوسه الأعلى وأن يجمعنا على خير ويديم سيرتك الطيبة في الدنيا وأفضل اسمعها واحكيها علشان نتعلم منك ومن كل الطيبين اللي سبقونا”.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز 

وكان الفنان طارق عبد العزيز رحل في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر 2023  أثناء  تصويره مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين". 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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