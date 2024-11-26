نجل طارق عبد العزيز يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - أحيا معتصم طارق عبد العزيز ذكرى والده الأولى بكتابة منشور مؤثر عبر صفحته على موقع فيس بوك.

ونشر معتصم صورة لوالده وهو يحمله رضيعًا وكتب: “عدت سنة كاملة عنوانها الصبر.. سنة خيالك فيها ما فارقنيش ولا كلمة ولا موقف إلا أما افتكر كنت هتقول فيه ايه وكنت هتشوفه ازاي وهتقولي اتصرف ازاي.. سنة يا حبيب العمر يا سيد الناس يا طيب يا كريم يا جابر الخواطر يا محترم يا جدع يا أصيل يا كل المعاني الحلوة يا أبويا يا بطل العالم في شيل الحمول والمسئوليات اللي تخصك واللي متخصكش".

وتابع معتصم طارق عبد العزيز: " كنت هترد تقولي “متخصنيش ازاي مادام ربنا جعلها قصادي تبقى تخصني”.. الله يرزقك جناته وفردوسه الأعلى وأن يجمعنا على خير ويديم سيرتك الطيبة في الدنيا وأفضل اسمعها واحكيها علشان نتعلم منك ومن كل الطيبين اللي سبقونا”.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وكان الفنان طارق عبد العزيز رحل في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر 2023 أثناء تصويره مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.