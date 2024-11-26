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"تيودور بلهارس" ينظم حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد الفني للتمريض - أخبار كلمتك

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"تيودور بلهارس" ينظم حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد الفني للتمريض - أخبار كلمتك

"تيودور بلهارس" ينظم حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد الفني للتمريض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:39 مساءً -  نظم معهد تيودور بلهارس حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد الفني للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس، بحضور الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد، والدكتور عمر صبري أمين عام المعهد، والدكتور محمد فتحي مدير مستشفى المعهد، ولفيف من أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في ظل توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بربط سوق العمل بخريجين على درجة عالية من الكفاءة بما يخدم متطلبات العمل ومؤهلين علميًا. 

 

تخريج الدفعة الرابعة من المعهد الفني للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس

 وخلال الاحتفال، استعرض د. محمد شميس مسيرة معهد التمريض منذ تأسيسه عام 2019، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تزويد القطاع الصحي بكفاءات مهنية مُدربة ومُؤهلة، مُوجهًا نصائح مُلهمة للخريجات، منها أهمية تمثيل المعهد بشكل مُشرف في سوق العمل، والإخلاص في أداء الواجبات المهنية، والاهتمام الإنساني برعاية المرضى.

 

 كما دعا شميس الخريجات إلى متابعة دراستهن واستكمال الدراسات العُليا، والاستمرار في اكتساب العلوم والمعارف للاستفادة منها في عملهن خلال المراحل المُقبلة، كما حث الخريجات على المُشاركة الفعالة في المُؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي يُقدمها المعهد، والتواصل مع الأساتذة ومتابعة كل جديد في مجال تخصص التمريض.

 وخلال الحفل استعرض فريق كورال مدرسة التمريض فقرات فنية، شملت عددًا من الأغاني الوطنية والتي نالت إعجاب الحضور، كما تم تكريم الطالبات المُتفوقات وعدد من أعضاء هيئة التدريس من وزارة التربية والتعليم والمعهد الفني الصحي في امبابة، بالإضافة إلى المدرسين من أعضاء الهيئة البحثية بمعهد تيودور بلهارس، كما تم تكريم حسناء جبر مدير المعهد الفني للتمريض، وانشراح سليمان مدير المعهد الفني السابق، لدورهما البارز في رعاية الطالبات والاهتمام بتطوير أدائهن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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