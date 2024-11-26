طرد دبلوماسي بريطاني من روسيا بتهمة التجسس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - أعلنت الخارجية الروسية عن طرد سكرتير ثاني السفارة البريطانية ويلكس إدوارد بريور بعد تحريات جهاز الأمن الفيدرالي التي أثبتت ضلوعه بأنشطة استخباراتية تحت غطاء عمله الدبلوماسي، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

روسيا تلغى اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين

جدير بالذكر أنه فى سبتمبر الماضى ألغت روسيا اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين، بسبب مزاعم حول تورطهم في قضية تجسس.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، إن لديه وثائق تشير إلى تورط بريطانيا في إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الدبلوماسيين "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، وعلمت بي بي سي أن أعضاء البعثة الدبلوماسية البريطانية الذين وجهت إليهم تلك الاتهامات غادروا روسيا منذ عدة أسابيع.

إطلاق صواريخ بريطانية على أهداف داخل روسيا

يأتي ذلك في الوقت الذي يصل فيه رئيس الوزراء كير ستارمر إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن حول الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية منح كييف الإذن بإطلاق صواريخ بريطانية على أهداف داخل روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو ستعتبر هذا تصعيدًا خطيرًا للحرب، يعادل "المشاركة المباشرة" لدول الناتو فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.