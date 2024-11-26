لبنان تعلن عقد اجتماع غدا للنظر في قرار وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع صباح غد الأربعاء، للنظر في اتفاق وقف إطلاق النار.

قرار حاسم من لبنان وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار

ومن المقرر أيضا أن تتخذ إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، بينما قالت الولايات المتحدة إن الاتفاق بات قريبًا.

ويأتي ذلك، وسط تكثيف إسرائيل ضرباتها ضد ما تقول إنه مواقع لحزب الله في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 31 شخصا الاثنين بغارات إسرائيلية.

ويعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعًا مساء اليوم لاتخاذ قرار بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، داني دانون، إحراز تقدم.

وصرح مسؤول إسرائيلي الاثنين، أن مجلس الوزراء الأمني "سيتخذ مساء الثلاثاء قرارًا" بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

واعتبر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "لا عذر" لإسرائيل لرفض وقف إطلاق النار في لبنان بوساطة أمريكية وفرنسية.

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