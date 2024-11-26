الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة متزامنة في لبنان وغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إلى "وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة، وسط ترقب لإعلان هدنة بين إسرائيل وحزب الله.

الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة متزامنة في لبنان وغزة

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة جيريمي لورانس إن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الناس من جميع الأطراف هو وقف دائم وفوري لإطلاق النار على كل الجبهات، في لبنان وإسرائيل وغزة.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير وفق ما نقلت عنه "رويترز" أن الجيش سيكون مستعدًا لنشر 5000 جندي على الأقل في جنوب لبنان بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية.

إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الضربات الإسرائيلية

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تلعب دورًا في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الضربات الإسرائيلية.

ويجتمع مساء اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصويت على المقترح الأمريكي للهدنة في لبنان.

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