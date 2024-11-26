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الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة متزامنة في لبنان وغزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إلى "وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة، وسط ترقب لإعلان هدنة بين إسرائيل وحزب الله. 

الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة متزامنة في لبنان وغزة

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة جيريمي لورانس إن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الناس من جميع الأطراف هو وقف دائم وفوري لإطلاق النار على كل الجبهات، في لبنان وإسرائيل وغزة.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير وفق ما نقلت عنه "رويترز" أن الجيش سيكون مستعدًا لنشر 5000 جندي على الأقل في جنوب لبنان بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية.

إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الضربات الإسرائيلية

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تلعب دورًا في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الضربات الإسرائيلية.

ويجتمع مساء اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصويت على المقترح الأمريكي للهدنة في لبنان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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