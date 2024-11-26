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تصل إلى 25%، ترامب يعتزم فرض رسوم جديدة على 3 دول - أخبار كلمتك

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تصل إلى 25%، ترامب يعتزم فرض رسوم جديدة على 3 دول - أخبار كلمتك

تصل إلى 25%، ترامب يعتزم فرض رسوم جديدة على 3 دول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه ينوي فرض رسوم جمركية جديدة على الصين والمكسيك وكندا تغطي جميع المنتجات القادمة منها إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن إدارته ستفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "سأوقع أيضًا على قرار فرض تعريفة جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25٪ على جميع المنتجات القادمة إلى أمريكا".

وخلال حملته الانتخابية، توعد ترامب، الصين، بأنه في حال فاز بانتخابات الرئاسة، سيفرض عليها مزيدا من الرسوم قد تصل إلى 100%.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، التي تشمل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصُلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.

وبحسب البيت الأبيض، تأتي هذه الإجراءات ردًّا على "إغراق الصين الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع، ما يشكل تهديدًا للمنافسة العادلة واستقرار السوق".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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