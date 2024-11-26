تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات.. «الرئيس والأعضاء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - الهيئة الوطنية للإعلام.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، لمدة 4 سنوات، وتكون برئاسة أحمد محمد المسلمانى.

تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام

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أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام

- ريهام وجيه الديب، شخصية عامة.

- أسامة كمال حلمي، شخصية عامة.

- صفية مصطفى أمين، شخصية عامة.

- خالد محمد نوفل، ممثلًا لوزارة المالية.

- هالة فاروق حشيش، ممثلًا لنقابة الإعلاميين.

- المستشار حماد مكرم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة.

- المهندس وليد زكريا، ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

- سامى عبد السلام سعدون، ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة

وفي ذات السياق، قرر الرئيس السيسي أيضاً تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق الشوريجي.

وضم تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة كل من المستشار محمود فؤاد عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير صبحى، ممثلًا لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال ثابت، شخصية عامة، وعمرو رأفت محمد الخياط، شخصية عامة، وحمدي عثمان رزق، ممثلًا للصحافة القومية، وسامح سامى محروس رزق الله، ممثلًا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا، ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وسحر عبد العزيز الجعارة، شخصية عامة- أعضاءً.

تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كما قرر الرئيس السيسي تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وضمت قائمة الأعضاء المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود أحمد ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والدكتور حسام عبد المولى صفر، ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان، شخصية عامة، وعلا كمال الشافعي، صحفية، وعصام الأمير خليل، الإعلامي، وعادل محمد حمودة، شخصية عامة، والدكتورة منى محمد الحديدي، ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات.