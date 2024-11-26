جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية مجانية بالواحات البحرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - تنظم جامعة الأزهر، بالتعاون مع مركز الواحات البحرية ومستشفى الواحات البحرية، قافلة طبية مجانية شاملة لجميع التخصصات.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة أعمالها اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024، في الفترة المسائية بدءًا من الساعة الخامسة، على أن تستمر أعمالها إلى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

إجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية مجانًا

وستشمل خدمات القافلة الطبية الكشف على جميع الحالات، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، وصرف الأدوية مجانًا.

وتهدف هذه القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في منطقة الواحات البحرية، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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