الرياضة - 11:31 - بشرى للعرسان.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - سعر جرام الذهب عيار 21.. حافظ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على استقراره منذ التعاملات الصباحية حتى الآن، مسجلًا نحو 3665 جنيهًا للبيع، و3640 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتقدم بوابة كلمتك لمتابعيها وزوارها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، ويمكنكم متابعة تحديث أسعار الذهب على مدار اليوم من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

- استقر سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر داخل أسواق الصاغة، ليسجل نحو 4188.5 للبيع، و4160 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- حافظ سعر الذهب عيار 22 على استقراره داخل محلات الصاغة الآن، ليسجل نحو 3839.5 للبيع، و3813.25 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

- استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، عند مستوى 3665 للبيع، 3640 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر، ليسجل نحو 3141.5 للبيع، 3120 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- داوم سعر الذهب عيار 14 على استقراره داخل أسواق الصاغة المصرية عند 2443.25 للبيع، 2426.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن عند مستوى 2094.25 للبيع، 2080 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 داخل أسواق الصاغة المحلية نحو 1570.75 للبيع، 1560 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر اسعر الجنيه الذهب داخل أسواق الصاغة الآن نحو 29320 للبيع، 29120 للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين وصل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 إلى 2615.94 للبيع، 2615.67 للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4188.5 جنيه 4160 جنيه عيار 22 3839.5 جنيها 3813.25 جنيه عيار 21 3665 جنيها 3640 جنيها عيار 18 3141.5 جنيه 3120 جنيه عيار 14 2443.25 جنيه 2426.75 جنيه عيار 12 2094.25 جنيه 2080 جنيه عيار 9 1570.75 جنيه 1560 جنيه

سعر المصنعية في مصر

والجدير بالذكر أن، أسعار الذهب في مصر بالمصنعية تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.