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مسئول إسرائيلي يكشف موعد وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:01 صباحاً - قال مسئول سياسي إسرائيلي اليوم "إن  اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله سيكون هشًا، لكنه  يصب في مصلحة إسرائيل" بحسب تعبيره.

الاتفاق ليس نهاية الحرب

وأضاف المسئول في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاق  ليس نهاية الحرب، بل هو وقف إطلاق النار وسيتم مراجعته يوميًا.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار "يمكن أن يستمر يومين، ويمكن أن يستمر عامين أيضًا" وفق تعبيره.

وبحسب المصدر نفسه، فإن وثيقة جانبية من الإدارة الأمريكية، ستسمح لإسرائيل بالعمل ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تصعيد حزب الله.

وعلى الصعيد ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  يعقد اليوم الثلاثاء اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر للمصادقة على الاتفاق الخاص بالتسوية في الشمال، في إشارة إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية ستصوت على الاتفاق يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن تمرير الاتفاق يبدو مرجحًا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

موعد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وأمس الاثنين، نقلت وكالة "رويترز"، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت مسئولين لبنانيين أن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات".

 

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن "المفاوضات شهدت "الكثير من الجهود والمناقشات" خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى اتفاق قريب يبدو ممكنًا، لكنه شدد على ضرورة التريث حتى يتم الاتفاق رسميًا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المفاوضات شهدت "الكثير من الجهود والمناقشات" خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى اتفاق قريب يبدو ممكنًا، لكنه شدد على ضرورة التريث حتى يتم الاتفاق رسميًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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