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استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل بغزة - أخبار كلمتك

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استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل بغزة - أخبار كلمتك

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً -  أفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

 

قصف مدفعي كثيف منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا

وفي آخر التطورات التي يشهدها القطاع، استهدف قصف مدفعي كثيف منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

 

قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون شرق المدينة

وفي مدينة غزة، أصيب عددا من الأشخاص وصفت جراحهم بالخطيرة جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون شرق المدينة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة المصلبة في ي الزيتون جنوب المدينة.

وأظهر مقطع متداول لحظة إنقاذ طفل فلسطيني من بين ركام منزل عائلته الذي قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

 

ومن جهتها أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن النازحين بالخيام في مدينة خان يونس (جنوب القطاع) يواجهون أمطارا غزيرة وارتفاعا في مستوى البحر وغارات وسط طقس شتوي صعب.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الثلاثاء يومها الـ417 حيث استمر الجيش الإسرائيلي بهجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق مختلفة في القطاع، فيما تفاقمت المعاناة الإنسانية للنازحين بعد أن أغرقت الأمطار خيامهم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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