نتنياهو عن اتفاق الهدنة مع حزب الله: ليس مثاليًّا ولكننا مضطرون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - الحرب على غزة ، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك خطرًا حقيقيًّا من أن تُجبر الولايات المتحدة إسرائيل على وقف الحرب في لبنان، ولذلك اتجه لإتمام الهدنة لأنه الأقل ضررًا.

نتنياهو يكشف موقفه من الهدنة مع حزب الله

وبينت القناة 14 الإسرائيلية أن نتنياهو فضل الذهاب للهدنة مع لبنان، خاصة مع وجود التزام أمريكي بمهاجمة أي انتهاك من قبل حزب الله.

ومن أجل ذلك أفادت القناة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري ماراثونًا من المكالمات الهاتفية طوال الساعات الأخيرة من أجل حملات الإقناع المتبادلة بضرورة توقيع الاتفاق.

ومن جانبه أكد القيادي البارز في حركة حماس بلبنان أسامة حمدان أن الحركة ستدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحليفها اللبناني حزب الله، رغم تعهدات حزب الله السابقة بإنهاء القتال في لبنان فقط إذا توقفت الحرب في غزة.

وقال عضو الجناح السياسي لحركة حماس: "أي إعلان عن وقف إطلاق النار مرحب به. حزب الله وقف إلى جانب شعبنا وقدم تضحيات كبيرة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان من قادة حماس في غزة أو من حركة الجهاد الفلسطينية.

وواصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة شن هجمات مباغتة من الأنفاق والمباني المدمرة رغم العمليات الإسرائيلية.

يذكر أن حزب الله وإسرائيل تبادلا إطلاق النار على الحدود منذ 8 أكتوبر 2023، بعد يوم من هجوم حماس على إسرائيل والذي أشعل الحرب في غزة.

وصعدت إسرائيل الحرب في سبتمبر الماضي، حيث اغتالت زعيم حزب الله حسن نصر الله ومعظم قادة الحزب الرئيسيين في موجة من الغارات الجوية، وتوغلت قواتها البرية في جنوب لبنان في أوائل أكتوبر.

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