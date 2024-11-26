انطلاق فعاليات معرض فوود افريكا فى دورته التاسعة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - تنطلق فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" الأسبوع المقبل، وسط مشاركة محلية ودولية من كبري شركات التصنيع الغذائي ، وذلك تحت رعاية كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويعد المعرض واحد من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الافريقية.

ويعقد المعرض خلال الفترة من 3 الي 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل احد معارض إنترباك العالمية والذى يعقد للمرة الخامسة على التوالى بمصر تحت مسمى"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى الى جانب معرض "فريش افريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة عدد كبير من الشركات من السعودية والامارات والسودان والمغرب والأردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 5 محافظات تشمل القاهرة ومطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان.



مشاركة 1000 عارض محلى ودولى و500 مشترى عالمى

وتشهد دورة هذا العام اقبال متزايد من كبرى الشركات الغذائية المحلية والدولية للمشاركة فى فعاليات معرض "فوود أفريكا" وهو ما يعكس المكانة الدولية المتميزة التى يحظى بها المعرض كواحد من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظي به الدول الافريقية باعتبارها من الاسواق الواعدة في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرةً الى ان المعرض يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى 1000 شركة تمثل 39 دولة ومن ابرزهم العراق والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند واندونيسيا وبيلاروسيا وباكستان وليبيا والصين وبولندا وتركيا وارمينيا والكويت وتونس والأردن.

15 دولة تشارك بأجنحة رسمية في كافة فعاليات المعرض

يشارك في فعاليات المعرض الذى يقام على مساحة 46 الف متر مربع، 15 دولة بأجنحة وطنية، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا وامريكا والشرق الأقصى والدول العربية و50% منهم من قارة افريقيا.





وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد اكثر من 25 جلسة نقاشية بمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين ورجال الاعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف للتحاور حول النظرة المستقبلية لصادرات قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية مع التركيز على الاقتصاد الأخضر والتصنيع الزراعى واثره على زيادة الصادرات وتطورات صناعة التعبئة والتغليف وحلول التعبئة الصديقة للبيئة، فضلًا عن جلسات خاصة حول مستقبل تصدير الحاصلات الزراعية من خضروات وفاكهة ونباتات طبية وعطرية وتمور وكذا ودور الجهات المانحة ومنظمات تنمية ودعم الأعمال الموجهه لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وبصفة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أطر تنمية التجارة البينية الافريقية.

ويقام المعرض بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديرى للتعبئة والتغليف وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، وجهاز التمثيل التجارى، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

شركاء التنمية فى اطلاق هذه الدورة من المعرض هم المعونة الامريكية، الوكالة الالمانية للتعاون الدولى، منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، البنك الافريقى للاستيراد والتصدير وغيرها.

جدير بالذكر ان عددًا من الهيئات والجهات الحكومية ستشارك فى فعاليات المعرض ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وقطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة والحجر البيطرى ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

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