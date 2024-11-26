محافظة الجيزة: بدء أعمال الرصف لطريق يمين محور 26 يوليو بأرض اللواء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:18 مساءً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة إزالة أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة وذلك فى إطار حرص المحافظة لرفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة قام حى الهرم بشن حملة على المحلات الكائنة بشارع فاروق الحلو متفرع من ترعة السيسي المريوطية هرم لإزالة أى بروز وتعدي علي خط التنظيم للمحلات والمنشآت التجارية بالشارع ورفع أي إشغالات متواجدة بالمنطقة.

وجود طفح للصرف الصحى بجوار سلم الدائري



كما تم إزالة شكوى المواطنين حول وجود طفح للصرف الصحى بجوار سلم الدائري حي الهرم وتم الدفع بالمعدات اللازمة لشفط المياه بالكامل وصيانة مصدر التسريب.



كما قام حى العجوزة بفرش طبقة رمال يمين محور 26 يوليو أرض اللواء وتمهيد الطريق لبدء أعمال الرصف للطريق لتسهيل حركة سير المواطنين استجابة للشكاوى الواردة في ذلك الصدد.



رفع كافة المخلفات المتواجدة خلف ارض استديو مصر

وقامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتنظيم حملة مكبرة بشارع المنحل من العروبة بالمريوطية بحي الطالبية وبشارع الأشول بمنطقة مشعل بحي الهرم لرفع كافة المخلفات المتواجدة خلف ارض استديو مصر حيث تضرر السكان من تجمع المخلفات بها مع تنظيم فرق عمل دورية لمتابعة حالة النظافة بذلك القطاع وتحسين كفاءتها.



وبمنطقة أبورواش الصناعية منطقة 26 بجوار شركة تويوتا تم إزالة التعدى القائم على أرض ملكية الصرف الصحى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين استجابة للشكوى الواردة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.