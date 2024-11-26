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الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

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الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً -  يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة استعدادًا لمواجهة بلال بولز غدا الأربعاء.

موعد مباراة الزمالك وبطل موزمبيق 

 ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء  باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

موقف أوفي إيجاريا 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة أوفي ايجاريا لاعب ليفربول الإنجليزي السابق من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال المصدر: أوفي إيجاريا سيكون أولى صفقات الزمالك في يناير المقبل وهناك اتفاق شبه مبدئي مع اللاعب للانضمام لصفوف الزمالك في شهر يناير. 

جلسة جوميز مع ميشالاك 

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البولندي ميشالاك جناح الفريق.

وطلب جوميز من ميشالاك أن يكون أكثر فعالية أمام المرمى وألا يلتفت لأي انتقادات توجه له والتركيز في التدريبات فقط.

زيزو، كلمتك

أعلى قيمة تسويقية في الزمالك  

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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