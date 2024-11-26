الرياضة - 11:52 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر.
ويوفر موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل دائم، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.
|سعر الدولار في مصر منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر
|سعر الدولار
|بيع
|شراء
|سعر الدولار في البنك المركزي
|49.68 جنيه
|49.55 جنيه
|سعر الدولار في بنك مصر
|49.65 جنيه
|49.55 جنيه
|سعر الدولار في البنك الأهلي
|49.65 جنيه
|49.55 جنيه
|سعر الدولار في بنك قناة السويس
|49.67 جنيه
|49.57 جنيه
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|49.67 جنيه
|49.57 جنيه
|سعر الدولار في بنك البركة
|49.65 جنيه
|49.55 جنيه
|سعر الدولار في المصرف المتحد
|49.65 جنيه
|49.55 جنيه
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|49.67 جنيه
|49.57 جنيه
|سعر الدولار في بنك قطر الوطني
|49.67 جنيه
|49.57 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي
- 49.68 جنيه
- 49.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
- 49.65 جنيه
- 49.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
- 49.65 جنيه
- 49.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس
- 49.67 جنيه
- 49.57 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
- 49.67 جنيه
- 49.57 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة
- 49.65 جنيه
- 49.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد
- 49.65 جنيه
- 49.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي
- 49.67 جنيه
- 49.57 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني
- 49.67 جنيه
- 49.57 جنيه
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