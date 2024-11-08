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والد الفنان تامر عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

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والد الفنان تامر عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

والد الفنان تامر عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:09 مساءً -  أعلن الفنان تامر عبد المنعم عن تعرض والده لوعكة صحية شديدة، في الساعات الماضية، بعد سقوطه أرضًا بشكل مفاجئ.

في هذا السياق، نشر تامر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، صورة له برفقة والده من داخل المستشفى، معلقًا بقوله: "في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه قد سقط في الحمام ويتألم بشدة".

 وتابع “تامر”:"صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط.. يا له من شعور قاسي قد ألم بي.. إنني عاجز عن تخفيف هذا الالم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم".

 

 وأختتم حديثه قائلا: "أجريت اتصالاتي مع استاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج ونسقت الحالة وعلى الفور اتصلت بالإسعاف وحضر المسعفون وانتقلنا إلى المستشفى وقاموا بالفحوصات، وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من أجزاء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ، برجاء الدعاء لوالدي".

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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