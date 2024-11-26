انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه لعامى 2024 و2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - في إطار مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في اجتماعات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العربي" فقد تم انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.



وسبق عقد الاجتماع الوزاري عقد اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالأردن والتى امتد عملها على مدى ثلاث أيام تناولت مناقشة خطة عمل استراتيجية الأمن المائي العربي، والتعاون في مجال استغلال المياه المشتركة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص المياه، بالإضافة إلى المبادرة العربية للترابط بين المياه والطاقة والغذاء بالدول العربية، وذلك بمشاركة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، والسيدة المهندسة مروة خطاب مدير عام الهيدرولوجيا بقطاع مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية.



وقد توجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه على تلك الثقة، مؤكدًا حرص مصر على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون بين كافة الدول العربية في مجال المياه.

وقد أشار الدكتور سويلم لما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وزيادة الوعى بين أبناء الشعوب العربية بقضايا المياه ودور المواطنين في الحفاظ على المياه، وتشجيع الأفكار الجديدة والبحث العلمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة".

معظم الدول العربية تقع في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة، مما جعلها من أكثر دول العالم التي تواجه الشح المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه



وأشار إلى أن معظم الدول العربية تقع في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة، مما جعلها من أكثر دول العالم التي تواجه الشح المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه، مما يتطلب تعزيز الإجراءات التي تتخذها الدول العربية للتعامل مع هذا التحدى والذى يُصبح أكثر تأثيرًا بمرور الوقت بسبب الزيادة السكانية وتوسع التنمية الحضرية بالدول العربية، والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل سلبى على قطاع المياه بالدول العربية.

وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه، حيث تتعاون مصر بالفعل مع العديد من الدول العربية تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه مثل دول ( الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - العراق - تونس - فلسطين - لبنان - المغرب ).



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