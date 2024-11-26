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«التضامن الاجتماعي» تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالمعرض الدولي للصناعة - أخبار كلمتك

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«التضامن الاجتماعي» تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالمعرض الدولي للصناعة - أخبار كلمتك

«التضامن الاجتماعي» تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالمعرض الدولي للصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:55 مساءً - تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بجناح للحرف اليدوية والتراثية في النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي تقام فعالياته تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وحرص رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض، وماجدة نور الدين مدير عام إدارة التسويق والمعارض، وممدوح إبراهيم، ومحمد عطا من إدارة المعارض على التواجد في المعرض، والاطمئنان على تلبية كافة مطالب العارضين.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن وزارة التضامن تشارك بجناح متميز للحرف اليدوية والتراثية، وهي مجموعة فريدة ومتميزة من المنتجات التى تتميز بجودة الخامات وروعة التصميمات من إنتاج أيادي مصرية تتميز بالحرفية وتعكس براعة وإبداع الصناعات اليدوية والتراثية المصرية.

وأضاف عباس أن من بين المنتجات المشاركة في جناح وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض السجاد اليدوي، وذلك بأجود الخامات والتصاميم التي تعكس أصالة الحرف اليدوية، ومنتجات الفخار التي تمزج بين التراث العريق والأفكار العصرية، وكذلك العبايات بأناقتها وجودة تصميمها التي تناسب كل الأذواق، وفن الأرابيسك بأشكاله الفنية الدقيقة التي تجسد روح الفن الإسلامي، والخيامية المميزة بألوانها ونقوشها المستوحاة من التراث المصري الأصيل.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن الوزارة تهدف من المشاركة في المعرض إتاحة فرص تسويقية متعددة للمنتجات الحرفية والتراثية المتميزة، والترويج لها في مختلف الأسواق.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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