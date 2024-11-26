الجمعة، افتتاح معرض مسابقة "كاريكاتونس" بمتحف الكاريكاتير بالفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - يفتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، معرض المسابقة السنوية الدولية للكاريكاتير "كاريكاتونس"، في نسختها الرابعة، وذلك يوم الجمعة 29 نوفمبر الجارى، بمتحف الكاريكاتير بقرية تونس بمحافظة الفيوم.

وذلك بحضور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والسفراء؛ بارت دي غروف سفير بلجيكا، إيفان جوكل سفير جمهورية التشيك، ميكولا ناهورني سفير أوكرانيا، روبيرتو بيس سفير مالطا، سوشيل كومار لامسال سفير نيبال، جو تين شين سفير ميانمار، مانويل خافيير روبيدو دياز سفير كوبا، تولان بندارا القائم بأعمال سفارة سريلانكا، إدواردو بالاسيوس رانغل نائب رئيس بعثة سفارة بيرو بالقاهرة، وتيريزا سفاشكوفا رﺋﯿﺴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﺸﯿﻜﯿﺔ-اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، وبمشاركة نخبة من فنانى بالكاريكاتير، والصحفيين، ولفيف من المهتمين بفن الكاريكاتير.

وصرح الفنان إبراهيم محمد عبلة، مدير مركز الفيوم للفنون، أن المسابقة في نسختها هذا العام تضم محورين، الأول للكاريكاتير ويتناول موضوع "اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ"، والثانى عن البورتريه الكاريكاتيرى وموضوعه جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب

وأضاف عبلة؛ استقبلنا مايقرب من 655 عملا فنيا لنحو 283 فنانا من 56 دولة عربية وأجنبية، وتم اختيار الأعمال الفائزة من قبل لجنة تحكيم دولية ضمت الفنانة الإماراتية آﻣﻨﺔ اﻟﺤﻤﺎدي، الفنان الصيني ﻓﺎن ﻟﯿﻨﺘﺎو، الفنانة البولندية إﯾﺰاﺑﯿﻼ ﻛﻮاﻟﺴﻜﺎ-ﻓﯿﺘﺸﻮرك، الفنان البلجيكي لوك ديسكماخر، بجانب الفنان التشكيلي محمد عبلة.

وتابع إبراهيم عبلة؛ وفاز بجائزة لجنة التحكيم في فرع الكاريكاتير الفنان البلجيكي ﻟﻮك ﻓﯿﺮﻧﯿﻤﯿﻦ، وحصل الفنان السعودي أمين الحبارة على جائزة اختيار الجمهور، وفى فرع البورتريه الساخر فاز بجائزة لجنة التحكيم الفنان واﻟﺘﺮ ﺗﻮﺳﻜانو من ﺑﯿﺮو، أما جائزة اختيار الجمهور فذهبت للفنان الإيراني ﺟﻠﯿﻞ ﺻﺎﺑﺮي.

تخصيص جائزتين لأفضل الأعمال الفنية المصرية

وأشار عبلة؛ هذا العام خصصنا جائزتين لأفضل الأعمال الفنية المصرية، وضمت لجنة تحكيم الأعمال المصرية الدكتور وﻟﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وفنان الكاريكاتير ﻋﻤﺮو ﺳﻠﯿﻢ، والفنان ماهر داﻧﯿﺎل، وفاز الفنان شريف عرفة، بجاﺋﺰة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻛﺎرﯾﻜﺎﺗﯿﺮ ﻣﺼﺮي، وحصلت مروة إبراهيم على ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻷﻓﻀﻞ بورتريه كاريكاتيري.

من المقرر أن تبدأ الاحتفالية من الواحدة ظهرًا، بافتتاح معرض لمجموعة من الأعمال المتميزه، والتى شاركت في مسابقة "كاريكاتونس" في نسختها الرابعة، وعقب الافتتاح سيلقي السفير ﺑﺎرت دي ﺟﺮوف، سفير بلجيكا لدى مصر، الكلمة الرئيسية، وذلك لاختيار بلجيكا ﺿﯿﻒ الشرف لهذه النسخة، ويلي ذلك كلمة ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺎﺑﺔً عن الدكتور مجدي يعقوب، ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزاته، وإرثه اﻟﻜﺒﯿﺮ.

كما تتضمن الاحتفالية تكريم خاص للجمعية المصرية للكاريكاتير، وسيتم تكريم الفنان ﺳﻤﯿر ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ، والفنان ﻓﻮزي ﻣﺮﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎهماتهم اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺎرﯾﻜﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮي، وﺗﻘﺪيرًا لجهودهم ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هذا اﻟﻔﻦ اﻟﺤﯿﻮي وﺗﻄﻮﯾﺮه.

ﻛﺠﺰء ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ، ﯾُﻌﺘﺒﺮ معرض "ﻛﺎرﯾﻜﺎﺗﻮﻧﺲ" واحدا ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﯾﺴﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﯿﻮم ﻟﻠﻔﻨﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ 25 إﻟﻰ 29 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ الجاري، دعوتكم لحضور ختام المهرجان والذي ﯿﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺧﺘﺎم "كاريكاتونس"، ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺧﺘﺎﻣﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿًﺎ واﺣﺘﻔﺎﻟﯿًﺎ لهذا اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻤﯿﺰ.

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