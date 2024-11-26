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محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بشارع فيصل (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بشارع فيصل (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بشارع فيصل (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية مسائية مفاجئة لشارع فيصل الرئيسي، أحد أهم الشوارع الحيوية بالمحافظة، في خطوة تؤكد حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتهدف هذه الجولة إلى الوقوف على حالة النظافة والإشغالات بالشارع، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية، كما تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لحالة الشوارع الرئيسية بالمحافظة والعمل على تحسينها.

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وشملت الجولة التفقدية للمحافظ المرور على مختلف مناطق شارع فيصل، والتأكد من نظافة الشارع ورفع أي مخلفات، وكذلك متابعة الإجراءات المتخذة لمنع الإشغالات العشوائية. كما قام المحافظ بالتحدث مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

تعليمات محافظ الجيزة في جولته المفاجئة

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المعنية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة بالشارع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات والإشغالات. كما شدد على أهمية توفير الإضاءة الكافية والعمل على تحسين المظهر العام للشارع.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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