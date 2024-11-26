وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: لن يتحقق الاستقرار بالمنطقة دون استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:31 مساءً - التقى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مساء يوم الإثنين مع أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.

عبد العاطي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم، إن اللقاء جاء في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر والولايات المتحدة والعمل المشترك لاحتواء التصعيد بالشرق الأوسط، ومناقشة آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطى تناول الخطورة البالغة لاستمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وتداعياتها الكارثية على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره في ظل الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شدد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل الأوضاع المأسوية التي يعيشها الفلسطينيون، منوهًا في هذا السياق إلى المؤتمر الوزاري الذي ستستضيفه القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر.

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

وشدد الوزير عبد العاطى على أنه لن يتحقق الأمن أو الاستقرار بالمنطقة بدون استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية.

وتناول الوزيران آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره، وتمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسه الجيش اللبناني من بسط نفوذه بالجنوب اللبناني.

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