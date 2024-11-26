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مشاهير العرب - مريم عامر منير تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مريم عامر منير تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مريم عامر منير تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:51 مساءً - حرصت «مريم» ابنة الفنان عامر منيب، على إحياء ذكرى وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا منذ 13 عامًا متأثرا بأزمة صحية نتيجة معاناته مع مرض السرطان.

وشاركت مريم عامر منيب، صورة تجمعها بوالدها في طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «شريكي في كل شيء.. أفضل صديق لي.. بطلي الخارق الممتع.. 13 عامًا، ولم يتغير شيء من هذا.. 26/ 11/ 2011 سيظل يؤلمني دائمًا بنفس الطريقة».

وفاة عامر منيب

تحل اليوم الذكرى الـ 13 لرحيل الفنان عامر منيب، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 2011، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان استمرت أكثر من عامين.

نشأة الفنان عامر منيب

وُلد عامر محمد بديع منيب في 2 سبتمبر عام 1963، في ظروف صعبة إثر رحيل والدته، حيث لم تكن حياة عامر منيب سهلة، فقد رحلت والدته مبكراً، لتتولى جدته، الفنانة الكبيرة ماري منيب، تربيته فانتقل للعيش في منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر جمال وشقيقتيه أميرة وأمينة.

وكانت جدته الفنانة الكبيرة ماري منيب شديدة الحنان والقرب منه، فاصطحبته معها إلى مسرح نجيب الريحاني، وحرصت على تلبية كل احتياجاته، وعندما أصبح في سن الـ 16، توفيت جدته، مما اضطر للعودة إلى حضن والده عام 1969.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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