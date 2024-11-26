مشاهير العرب - بعد وتر حساس.. صبا مبارك تستعد لـ «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:51 مساءً - تستعد الفنانة صبا مبارك، لانطلاقة أحدث أعمالها التي تحمل اسم «موعد مع الماضي» المقرر عرضها عبر منصة نتفلكس الرقمية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب النجاح الأخير الذي حققته في مسلسل وتر حساس الذي يعرض بر شاشة ON حاليا.

وشاركت صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسل موعد مع الماضي، قائلة: «جاهزين؟ باقي أقل من أسبوعين على موعد مع الماضي، يُعرض 6 ديسمبر حصريًا على نتفليكس».

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل «موعد مع الماضي» في مصر، حيث يخوض يحيى "آسر ياسين" رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل «موعد مع الماضي»، يشارك في بطولته، الفنان آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

مسلسل موعد مع الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي 45

وفي وقت سابق، عرض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة آسر ياسين ضمن برامج المهرجان، والذي من المقرر أن يقام في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر، تحت رعاية وزارة الثقافة.